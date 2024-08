Migliaia di agenti schierati in Honduras contro la criminalità

In Honduras, quasi 5mila agenti della sicurezza, tra poliziotti e soldati, sono stati schierati per combattere la criminalità organizzata nel Paese, uno dei più violenti al mondo per l'azione delle bande armate, in particolare quelle legate a narcotraffico.

L'operazione si concentra in particolare nella bidonville di El Pedregal a Tegucigalpa, una delle zone più colpite dalla violenza. Gli altri dipartimenti interessati sono quelli di Francisco Morazán, Cortés, Choluteca, Atlántida e Olancho.

I blitz si svolgono nel quadro del Piano di sicurezza contro la criminalità organizzata, che è appena entra nella sua terza fase, come annunciato dalle autorità locali.



