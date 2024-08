La presidente eletta del Messico, 'l'Osa è interventista'

La presidente eletta del Messico, Claudia Sheinbaum, ha affermato che l'Organizzazione degli Stati Americani (Osa) "in generale, da anni, e in particolare con Cuba, ha svolto un ruolo più di interventismo che di coordinamento dei Paesi" del continente americano.

Dopo le prime prese di posizione dell'organismo creato nel 1948 riguardo alle elezioni in Venezuela, Sheinbaum ha sottolineato di essere d'accordo con l'opinione del presidente uscente Andrés Manuel López Obrador, che questa settimana ha condannato l'ingerenza negli affari interni delle nazioni.

In una conferenza stampa, l'ex sindaca di Città del Messico ha però ribadito che è auspicabile che i risultati delle elezioni nel Paese sudamericano siano trasparenti, "ma la cosa più importante è l'autodeterminazione del popolo venezuelano", ha aggiunto.



