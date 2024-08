Brasile: record di roghi nel Pantanal, 4.600 da gennaio a luglio

Non si placa l'allarme incendi nel Pantanal brasiliano, uno dei biomi più ricchi di diversità al mondo: tra gennaio e luglio sono stati registrati più di 4.600 roghi, con un aumento dell'11% rispetto al 2020, che è stato l'anno peggiore della serie storica, secondo un rapporto pubblicato dall'Istituto nazionale per le ricerche spaziali (Inpe).

In base allo studio, giugno è stato il mese peggiore del 2024, con 2.639 incendi, il 600% in più rispetto allo stesso periodo del 2020, durante il governo dell'ex presidente Jair Bolsonaro.

Domenica scorsa, i satelliti e i sensori dell'Inpe hanno rilevato 179 roghi, un numero che supera l'intero mese di luglio del 2023 nel Pantanal, che è la più grande pianura alluvionale del pianeta. Nonostante le misure adottate dalle autorità, "i progressi sono insufficienti", ha affermato il presidente dell'Istituto 'Homem Pantaneiro', Angelo Rabelo.



