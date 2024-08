Venezuela, leader dell'opposizione chiama alla 'mobilitazione'

La leader dell'opposizione venezuelana, Maria Corina Machado, ha invitato per la prima volta i suoi sostenitori alla "mobilitazione", dopo che il presidente Nicolas Maduro ha promesso di mantenere il potere nonostante una vittoria elettorale ampiamente contestata e che sarebbe invece stata ottenuta dal rivale del 'chavismo' al potere, Edmundo González Urrutia.

"Abbiamo offerto al regime di accettare democraticamente la sua sconfitta e di avanzare nei negoziati per garantire una transizione pacifica; Tuttavia, hanno scelto la strada della repressione, della violenza e della menzogna", ha scritto l'ex deputata liberale sul suo account X.

"Ora tocca a tutti noi affermare la verità che tutti conosciamo. Mobilitiamoci. Ce la faremo. È tempo di fidarsi l'uno dell'altro. Di rimanere attivi e saldi. C'è voluto tempo per vincere, ora è il momento di raccogliere", ha aggiunto Machado.



