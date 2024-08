Musk a Maduro, 'ti porterò a Guantanamo in sella a un asino'

"Sto venendo a prenderti Maduro.

Ti porterò a Gitmo (Guantanamo) in sella a un asino". Non passa giorno che il magnate sudafricano Elon Musk non lanci frecciate al presidente venezuelano, Nicolas Maduro, dal suo profilo X.

Il Ceo di Tesla sostiene l'opposizione guidata da Maria Corina Machado, che contesta il risultato elettorale di domenica.

Il capo di Stato venezuelano ha nominato Musk "arci-nemico" del Venezuela, e gli ha promesso che lo farà pentire di aver preso posizione contro il suo governo, perché "chi si mette contro Maduro perde", lo ha avvertito.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA