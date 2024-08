Elezioni in Venezuela, Maduro parlerà al telefono con Lula

Il presidente del Venezuela, Nicolás Maduro, ha chiesto al governo brasiliano di poter parlare con il suo omologo, Luiz Inácio Lula da Silva.

La richiesta è stata presentata al Palácio do Planalto, sede della Presidenza brasiliana, dall'ambasciatore venezuelano in Brasile, Manuel Vadell. Il contatto telefonico tra i due capi di Stato dovrebbe avvenire oggi.

Storico alleato di Maduro, Lula è impegnato in un delicato equilibrio con il Paese vicino: non ha ancora riconosciuto il risultato annunciato nella notte tra domenica e lunedì dal Consiglio nazionale elettorale del Venezuela (che ha assegnato la vittoria delle presidenziali al leader 'chavista' uscente), né le accuse di brogli lanciate dall'opposizione.

Lula e il presidente Usa Joe Biden hanno concordato martedì "sulla necessità di una pubblicazione immediata dei verbali elettorali completi, trasparenti e dettagliati a livello di seggio da parte delle autorità elettorali" di Caracas ed "hanno condiviso la prospettiva che l'esito delle elezioni venezuelane rappresenti un momento critico per la democrazia nell'emisfero", impegnandosi "a rimanere in stretto coordinamento sulla questione".



