Le forze armate in Venezuela iniziano pattugliamenti massicci

Le Forze Armate del Venezuela (Fanb) hanno dato il via oggi a una massiccia operazione di "pattugliamento" delle strade e città del Paese. L'iniziativa - ha annunciato oggi il generale Domingo Hernández Lárez, capo del Comando Strategico delle Fanb - segue gli ordini impartiti ieri da Nicolas Maduro nel contesto delle proteste avviate dall'opposizione per la proclamazione della sua rielezione alle presidenziali di domenica nonostante la mancata pubblicazione dei verbali ufficiali degli scrutini.

Alle operazioni di pattugliamento, in coordinamento con i militari, partecipano anche le milizie civili denominate Osc.

"I militari e la polizia rimarranno nelle strade fino a che non verrà ristabilita la pace", ha affermato ieri Maduro ordinando il massiccio spiegamento dell'esercito nelle strade.

La repressione delle proteste nelle 48 ore successive alle elezioni, secondo quanto rilevato dall'ong Foro Penal, ha prodotto un bilancio complessivo di 11 vittime tra i manifestanti in diverse città del Paese. L'opposizione ha denunciato nelle ultime ore operazioni di polizia anche casa per casa alla ricerca di persone che hanno partecipato alle proteste.



