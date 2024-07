L'ambasciata argentina a Caracas circondata dalla polizia

Tra le accuse di brogli elettorali in Venezuela e le proteste contro Nicolás Maduro, cresce la preoccupazione per il rischio di azioni contro l'ambasciata argentina a Caracas, dove da settimane sono rifugiati sei leader dell'opposizione.

Dopo l'interruzione della corrente elettrica all'edificio, pattuglie della "polizia nelle ultime ore hanno circondato la sede diplomatica". L'allerta arriva dall'opposizione, che sul profilo X di ConVenezuela (nome della campagna elettorale di Edmundo Gonzalez Urrutia) ha pubblicato un video.

Ieri il Costa Rica, per bocca del suo ministro degli Esteri Arnoldo André, ha offerto asilo politico agli esponenti anti-chavisti, che si trovano ancora nella sede diplomatica. Il governo di Caracas nei giorni scorsi ha deciso di espellere tutto il personale diplomatico di sette Paesi, tra cui l'Argentina.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA