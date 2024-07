Il Costa Rica offre asilo ai leader di opposizione venezuelani

Il Costa Rica ha offerto asilo politico alla leader dell'opposizione venezuelana María Corina Machado, e al candidato Edmundo Gonzalez e a quanti soffrono per la persecuzione dell'establishment chavista, in particolare i sei rifugiati nell'Ambasciata argentina a Caracas.

"Siamo stati informati che in Venezuela ci sono mandati di arresto contro María Corina Machado e Edmundo González. Il Costarica offre l'asilo politico a Machado e a Gonzalez", ha affermato il ministro degli Esteri del Paese Centroamericano Arnoldo André in un video su X.



