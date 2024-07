G7, 'Caracas pubblichi i risultati dettagliati del voto'

I ministri degli Esteri del G7 hanno invitato le "autorità competenti" in Venezuela "a pubblicare in piena trasparenza i risultati elettorali dettagliati" e chiedono "ai rappresentanti elettorali di condividere immediatamente tutte le informazioni con l'opposizione e gli osservatori indipendenti". "Mentre questo processo si svolge chiediamo la massima moderazione nel Paese e una soluzione pacifica, democratica e a guida venezuelana", si legge in una nota in cui si esprime "solidarietà al popolo venezuelano", sottolineando che "i rapporti di osservatori indipendenti "hanno sollevato serie preoccupazioni sui risultati annunciati".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA