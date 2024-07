Centro Carter, 'voto in Venezuela non è stato democratico'

"Le elezioni presidenziali del Venezuela del 2024 non sono state conformi ai parametri e agli standard internazionali di integrità elettorale e non possono essere considerate democratiche". E' la valutazione del Centro Carter, che ha fatto rientrare i suoi osservatori dal Paese sudamericano.

"Il Centro Carter - si spiega nella nota - non può verificare o corroborare l'autenticità dei risultati delle elezioni presidenziali dichiarati dal Consiglio nazionale elettorale venezuelano. Il mancato annuncio da parte dell'autorità elettorale dei risultati suddivisi per seggio elettorale costituisce una grave violazione dei principi della democrazia e dello Stato di diritto".



