Venezuela, convocata grande manifestazione a sostegno Maduro

Il capo della campagna elettorale di Nicolas Maduro (Venezuela Nuestra del Secolo XXI) e presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, ha convocato una grande manifestazione per martedì 30 luglio in tutta la capitale e nelle periferie, "per festeggiare con il presidente rieletto, Maduro, la vittoria elettorale".

Rodriguez ha invitato la popolazione "a riunirsi nelle strade della Grande Caracas, da Petare a La Vega a Catia - dove oggi si sono registrate le proteste dei sostenitori dell'opposizione - fino al palazzo presidenziale di Miraflores.

"Dai quattro punti cardinali della città, ci mobiliteremo in pace e allegria, per difendere il diritto alla vita e dire al mondo che siamo la maggioranza", ha affermato Rodríguez, aggiungendo: "Difenderemo le strade e la pace".



