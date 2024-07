Maduro, 'Machado e Gonzalez mandanti violenze, devono pagare'

"La violenza che si sta scatenando in Venezuela è stata ordinata dall'estrema destra di (Edmundo) Gonzalez e (Maria Corina) Machado e finanziata dagli Stati Uniti, dai narcos colombiani, da Elon Musk e dall'estrema destra globale". Lo ha affermato il presidente Nicolas Maduro in una riunione di gabinetto trasmesso in tv a reti unificate. "Alcuni degli arrestati - ha indicato il capo di Stato - hanno confessato che sono stati inviati e pagati da Machado e Gonzalez, loro sono responsabili di questi atti e dovranno pagare".

Le proteste si sono scatenate dopo la proclamazione della vittoria elettorale di Maduro per il terzo mandato, contestate dall'opposizione e da numerosi Paesi della comunità internazionale.



