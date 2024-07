Machado sfida Maduro, 'i venezuelani lotteranno fino alla fine'

"La mobilitazione prosegue.

Continueremo a esercitare il diritto alla protesta pacifica e difenderemo la verità fino alla fine": lo ha detto la leader dell'opposizione in Venezuela, Corina Machado, rivolgendosi a migliaia di manifestanti convocati di fronte alla sede Onu nel centro di Caracas per protestare contro la proclamazione della vittoria di Nicolas Maduro alle elezioni presidenziali di domenica, in assenza della pubblicazione della documentazione ufficiale degli scrutini. Il governo ha vietato le proteste, avvertendo che i manifestanti possono incorrere nel delitto di istigazione all'odio con condanne fino a 20 anni.



