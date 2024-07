Machado, abbiamo già le prove per affermare la verità

"Abbiamo grandiose informazioni da condividere. Voglio dire a tutti i venezuelani e democratici del mondo che abbiamo già il modo per provare la verità". Lo ha affermato la leader dell'opposizione, Maria Corina Machado, in una conferenza stampa congiunta con l'ambasciatore Edmundo Gonzalez Urrutia, portabandiera della Piattaforma unitaria democratica alle elezioni che si sono tenute domenica in Venezuela. Machado parla per la prima volta da quando è stata ufficialmente indagata per frode elettorale. "Abbiamo raccolto più del 73% dei voti, e il nostro presidente eletto è Edmundo Gonzalez" ha aggiunto



