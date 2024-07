Capo parlamento Venezuela, 'arrestare Machado e Gonzalez'

Il presidente del Parlamento venezuelano, Jorge Rodriguez, tra gli applausi dell'assemblea ha chiesto il carcere per la leader di opposizione, Maria Corina Machado, e per l'ambasciatore Edmundo Gonzalez Urrutia, sfidante di Nicolas Maduro alle elezioni.

"Con il fascismo non si transige - ha detto Rodriguez-. Non dobbiamo arrestare solo i drogati" che compiono gli atti di vandalismo, "bisogna farlo anche con i loro capi. Non mi riferisco solo a Maria Corina Machado, che deve essere arrestata, ma anche a Edmundo Gonzalez, perché è a capo della cospirazione fascista che stanno cercando di imporre in Venezuela".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA