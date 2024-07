Venezuela: nove Paesi sudamericani chiedono il riconteggio

I governi di Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panama, Paraguai, Perù, Repubblica Dominicana e Uruguay manifestano 'profonda preoccupazione' per lo svolgimento delle elezioni presidenziali venezuelane.

In un comunicato congiunto le cancellerie sudamericane chiedono il "riconteggio dei voti alla presenza di osservatori elettorale indipendenti", e sollecitano una "riunione urgente del Consiglio permanente dell'Organizzazione degli Stati americani, per emettere una risoluzione di salvaguardia della volontà popolare".

I Paesi criticano i risultati delle presidenziali che - tra le denunce di brogli da parte dell'opposizione - hanno decretato la vittoria del capo dello stato uscente Nicolas Maduro.



