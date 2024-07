Urne chiuse in Venezuela, inizia lo scrutinio

La maggior parte dei 15.767 centri elettorali allestiti per il voto in Venezuela si sono chiusi intorno alle 18,00 ora locale (la mezzanotte italiana), dove oggi sono state chiamate a votare oltre 21 milioni di persone.

L'affluenza è stata massiccia fin dalle prime ore, e vari seggi sono ancora attivi a causa della presenza di elettori. A breve inizierà il processo di scrutinio. In Venezuela sono proibiti gli exit poll ed i primi risultati saranno resi noti una volta che si sarà formata una tendenza certa.

Il capo di Stato, Nicolas Maduro, candidato per un terzo mandato, attende l'esito elettorale nel palazzo presidenziale Miraflores. Sia lui, che il suo principale avversario, l'ex ambasciatore Edmundo González Urrutia della Piattaforma unitaria democratica, hanno rivolto l'ultimo appello ad andare a votare un'ora prima della chiusura delle urne.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA