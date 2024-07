Putin si congratula con Maduro, 'continuiamo lavoro costruttivo'

Vladimir Putin si è congratulato con Nicolas Maduro dopo che la Commissione elettorale del Venezuela lo ha ufficialmente dichiarato rieletto alla carica di presidente in elezioni fortemente contestate dall'opposizione.

"Desidero confermare la nostra disponibilità a continuare il nostro costruttivo lavoro congiunto sulle questioni attuali dell'agenda bilaterale e internazionale", ha dichiarato il presidente russo in un messaggio a Maduro pubblicato sul sito del Cremlino.

"Le relazioni russo-venezuelane hanno la natura di un partenariato strategico. Sono fiducioso che la sua attività come capo di Stato continuerà a contribuire al loro progressivo sviluppo in tutti i settori. Ciò soddisfa pienamente gli interessi dei nostri popoli amici ed è in linea con la costruzione di un ordine mondiale più giusto e democratico", ha dichiarato Putin.



