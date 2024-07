Ministro Panama, da ieri manca il contatto con la leader Machado

Il ministro degli Esteri di Panama, Javier Martínez-Acha, ha rivelato che da ieri non riesce a comunicare con la leader di opposizione, Maria Corina Machado.

Lo riporta la Estrella di Panama.

Sul profilo X della ex deputata non ci sono nuovi messaggi, dopo l'ultima dichiarazione postata sui suoi social ieri sera, in cui contestava il risultato elettorale del Consiglio elettorale del Venezuela.

La leader è stata indagata da Caracas per un presunto tentativo di attacco informatico al sistema elettorale ordito per manipolare i risultati delle elezioni nel Paese, secondo l'annuncio dal procuratore capo Tarek William Saab.

lntanto il presidente di Panama, José Raul Mulino, ha annunciato che per rispetto alla storia di Panama e dei venezuelani, ritirerà il personale diplomatico da Caracas.

"Annunciamo il ritiro del personale diplomatico dal Venezuela e la sospensione delle relazioni diplomatiche fino a nuove disposizioni. Sono consapevole di non avere altra scelta se non quella di prendere questa decisione, che spero venga inquadrata e compresa nei parametri del diritto internazionale, che è, in fin dei conti, l'unico strumento valido a disposizione di noi piccoli Paesi che vogliamo farci rispettare nel forum delle Nazioni Unite", ha dichiarato Mulino.



