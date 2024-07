Milei, 'l'Argentina non riconoscerà un'altra frode in Venezuela'

Il presidente dell'Argentina, Javier Milei, ha annunciato stamani che il suo Paese "non riconoscerà un'altra frode" in Venezuela e si è augurato che le Forze armate venezuelane "questa volta difendano la democrazia e la volontà popolare".

"I dati annunciano una vittoria schiacciante per l'opposizione e il mondo attende che si riconosca la sconfitta dopo anni di socialismo, miseria, decadenza e morte", ha affermato il leader ultraliberista in un messaggio pubblicato su X.

Anche la ministra degli Esteri argentina, Diana Mondino, ha usato i social per chiedere a Nicolás Maduro, riconfermato presidente dal Consiglio nazionale elettorale del Venezuela, di "riconoscere la sconfitta".

"La differenza nei voti contro la dittatura chavista è schiacciante. Hanno perso in ogni Stato con più del 35%. Non esiste frode o violenza che nasconda la realtà", ha affermato Mondino.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA