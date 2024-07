Maduro propone 'un dialogo nazionale' dopo il voto

Il presidente del Venezuela Nicolás Maduro ha annunciato che firmerà un decreto per avviare un processo di "dialogo nazionale" che favorisca un "nuovo consenso" in grado di migliorare la "comprensione" tra le diverse forze politiche del Paese. La proposta arriva dopo essere stato proclamato vincitore della elezioni da parte del Consiglio nazionale elettorale (Cne), nonostante le denunce di brogli da parte delle opposizioni e la denuncia per la mancanza di trasparenza nel processo elettorale da parte della comunità internazionale.

