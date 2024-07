L'opposizione venezuelana invita a vegliare sugli scrutini

La leader dell'opposizione venezuelana, Maria Corina Machado, ed il candidato della Piattaforma unitaria democrastica (Pud) alle presidenziali, Edmundo Gonzalez Urrutia, in una breve conferenza stampa si sono rivolti agli elettori invitando a "restare nei centri di voto per assistere allo scrutinio", ricordando che è un loro "diritto testimoniare cosa avviene".

Gonzalez ha affermato che "sono contenti" dei numeri che stanno affluendo, senza tuttavia entrare nel dettaglio, dato che in Venezuela è proibito diffondere dati non ufficiali.



