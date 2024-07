Leader socialista Venezuela invita supporter a difendere il voto

Col passare delle ore cresce la tensione in Venezuela. Il vicepresidente del Partito socialista unito del Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, uno degli uomini forti dell'establishment, ha invitato i sostenitori del socialismo a scendere in strada e a recarsi ai seggi elettorali per difendere il voto popolare.

La leader dell'opposizione, Maria Corina Machado, ha intanto invitato il Consiglio nazionale elettorale (Cne) a chiudere i seggi se non ci sono elettori e ha annunciato che "l'ora cruciale è arrivata". Alcuni seggi elettorali, sia a Caracas che nel resto del Venezuela, sono ancora aperti a causa della presenza di persone che devono ancora esercitare il diritto di voto.

Secondo la Legge nazionale le urne devono essere chiuse alle 18:00, o fino a quando sono presenti elettori.



