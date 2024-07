L'Argentina condanna 'la frode elettorale' in Venezuela

Il portavoce del presidente argentino Javier Milei, Manuel Adorni, ha espresso oggi la "condanna" del governo per la "frode elettorale perpetrata dal regime del dittatore Nicolás Maduro" nella Repubblica Bolivariana del Venezuela.

L'Argentina "esige totale trasparenza nel conteggio dei voti" delle elezioni presidenziali realizzate nel Paese, ha detto nel corso di una conferenza stampa.

Adorni ha sottolineato che, secondo i verbali a cui ha avuto accesso l'opposizione, "l'enorme maggioranza dei cittadini ha votato per il cambiamento, a favore del mondo libero, occidentale e capitalista".

Per questo, ha assicurato "non convalideremo alcun risultato" privo della conferma da parte di osservatori internazionali "che non siano burattini del regime chavista".



