L'ambasciatrice di Caracas, 'le ministre argentine ci assediano'

L'ambasciatrice del Venezuela in Argentina ha accusato di "interferenza" e di "assedio" la ministra della Sicurezza Patricia Bullrich, che sui suoi profili social ha postato una foto in compagnia del capo della diplomazia, Diana Mondino, davanti alla sede diplomatica di Caracas a Buenos Aires, insieme a numerosi venezuelani in esilio.

"Siamo davanti all'ambasciata venezuelana in attesa dei risultati delle elezioni con centinaia di persone", ha scritto Bullrich condividendo una foto con circa duecento persone.

L'ambasciatrice Stella Marina Lugo de Montilla, ha denunciato con forza "l'interferenza irresponsabile e l'assedio alla nostra ambasciata a Buenos Aires. Patricia Bullrich viola le convenzioni internazionali e incita all'odio e alla violenza. La ritengo responsabile di qualsiasi aggressione contro la nostra ambasciata, il nostro personale diplomatico e locale e i membri dei seggi elettorali ancora presenti nell'ambasciata. Oggi abbiamo avuto una bellissima giornata elettorale e voi state cercando di offuscarla".



