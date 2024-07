Il Qatar a Maduro, 'rafforziamo le relazioni in tutti i settori'

L'emiro del Qatar, Tamim bin Hamad al Thani, ha fatto i complimenti a Nicolás Maduro per la sua rielezione a presidente del Venezuela esprimendo "la speranza di rafforzare le relazioni" bilaterali con il Paese sudamericano "in tutti i settori".

"Mi congratulo con il presidente del Venezuela, Nicolás Maduro, per la sua rielezione per un nuovo mandato presidenziale, e gli auguro il successo e la continuazione del processo di sviluppo e costruzione nel suo Paese", ha scritto in un messaggio postato sul social X il sovrano dello Stato arabo, che è uno dei principali esportatori di gas al mondo.



