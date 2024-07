Elezioni in Venezuela, il Brasile attenderà i 'risultati finali'

Dopo che il Consiglio nazionale elettorale (Cne) del Venezuela ha dichiarato la riconferma di Nicolás Maduro per un terzo mandato presidenziale di sei anni, il governo brasiliano ha deciso di attendere la risposta dell'opposizione e degli osservatori internazionali del voto prima di prendere una posizione ufficiale.

Il consigliere del presidente Luiz Inacio Lula da Silva per gli Affari internazionali, Celso Amorim, ha intanto elogiato la "partecipazione significativa" degli elettori e confermato l'intenzione dell'esecutivo di attendere "i risultati finali".

"Speriamo che vengano rispettati da tutti i candidati", ha aggiunto Amorim, che da venerdì scorso è a Caracas per osservare le elezioni, nonostante il Tribunale superiore elettorale (Tse) del Brasile avesse cancellato l'invio di una missione di suoi osservatori in risposta alle recenti critiche al sistema elettorale brasiliano espresse da Maduro.



