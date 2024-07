Cuba si congratula con Maduro per la sua 'storica vittoria'

Il presidente di Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha telefonato a Nicolás Maduro per congratularsi con lui per la sua "storica vittoria", dopo l'annuncio dell'autorità elettorale del Venezuela che lo ha dichiarato rieletto alle presidenziali di ieri con il 51,2% dei voti.

"Ho parlato con il fratello Nicolás Maduro per porgergli vive congratulazioni a nome del Partito, del Governo e del popolo cubano per la storica vittoria elettorale ottenuta, dopo un'impressionante manifestazione del popolo venezuelano", ha scritto Díaz-Canel in un messaggio postato su X.



