Cile, 'difficili da credere i risultati del regime di Maduro'

"Il regime di Maduro deve capire che i risultati che pubblica sono difficili da credere". Lo afferma il presidente cileno, Gabriel Boric, dal suo profilo X. "La comunità internazionale e soprattutto il popolo venezuelano, compresi i milioni di venezuelani in esilio, esigono la totale trasparenza dei risultati e del processo, e che gli osservatori internazionali non legati al governo rendano conto della veridicità dei risultati - spiega - Il Cile non riconoscerà alcun risultato che non sia verificabile".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA