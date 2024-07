Caracas, 'un intervento di potenze estere contro il voto'

Il regime di Nicolás Maduro denuncia "un intervento" contro il voto presidenziale da parte di un gruppo di nove Paesi latinoamericani "e di potenze straniere".

"Il Venezuela denuncia e avverte il mondo di un intervento contro il processo elettorale, il nostro diritto alla libera autodeterminazione e la sovranità della nostra patria, da parte di un gruppo di governi e potenze straniere", ha scritto il ministro degli Esteri venezuelano Yvan Gil.

"Questo gruppo, una versione del famigerato, defunto e sconfitto Gruppo di Lima, che comprende funzionari governativi di Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panama, Perù, Uruguay e Repubblica Dominicana, insieme a un gruppo di sicari politici di ultradestra specializzati nella destabilizzazione dei governi della regione, è un gruppo che sta cercando di destabilizzare il processo elettorale".

Tra questi, aggiunge il ministro, ci sono "Iván Duque, Mauricio Macri, Andres Pastrana, Oscar Arias, Marco Rubio e Rick Scott", che - secondo il governo venezuelano - "cercano di minare ciò che oggi è stato espresso in pace e spirito civico nel nostro Paese, che non è altro che l'esercizio del diritto di elezione del popolo".

"In Venezuela il diritto di voto si esercita con assoluta libertà e legalità sotto l'egida delle nostre leggi e il controllo di uno dei cinque Poteri pubblici dello Stato. E ciò avviene attraverso un sistema trasparente, sicuro e inviolabile, riconosciuto come uno dei migliori al mondo, che garantisce pienamente il principio "un elettore, un voto"", si legge nella lettera.

"Le stesse persone che hanno riconosciuto un fantoccio nel 2019 intendono imporlo oggi nel 2024", si sottolinea. "Questa operazione miserabile e disperata è destinata a fallire perché il Venezuela è un Paese libero e sovrano e non accetterà mai imposizioni o ricatti e tanto meno da organismi stranieri privi di moralità e legalità da attaccare", si conclude.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA