Venezuela, l'opposizione denuncia falsi exit poll del governo

L'opposizione al governo di Nicolas Maduro ha denunciato la diffusione di falsi exit poll che mostrano un significativo vantaggio del presidente in carica alle elezioni presidenziali in corso di svolgimento in Venezuela.

Il presunto sondaggio - secondo il quale il leader del Partito socialista unito del Venezuela (Psuv) raccoglierebbe il 55% contro il 35% del suo rivale più diretto, il rappresentante della Piattaforma unitaria democratica (Pud), Edmundo Gonzalez - è stato poi replicato anche da alcuni media vicini al governo e sui social degli ex presidenti della Bolivia, Evo Morales, e dell'Ecuador, Rafael Correa, due alleati storici del chavismo e di Maduro.

La società che avrebbe portato avanti l'inchiesta, rilevano dall'opposizione, sarebbe fittizia tenendo conto che i suoi profili social appaiono creati infatti solo da alcune settimane.





