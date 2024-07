Venezuela, il 95% dei seggi in funzione correttamente

Il presidente del Consiglio Elettorale Nazionale (Cne) del Venezuela, Elvis Amoroso, ha assicurato che "il 95% dei seggi elettorali delle elezioni presidenziali in corso di svolgimento in Venezuela è correttamente in funzione con il 100% del personale tecnico presente".

"Siamo profondamente orgogliosi del popolo venezuelano che ha risposto ancora una volta all'appello al voto!".

L'infrastruttura elettorale statale deve funzionare perfettamente per servire 21.392.464 elettori qualificati" ha affermato Amoroso in una conferenza stampa. "L'assistenza tecnica in ciascuno dei centri è al 100% fin da questa mattina alle 6, e c'è la garanzia assoluta affinché si possa esercitare la propria volontà", ha aggiunto.

Il presidente del Cne ha quindi invitato i media a non difffondere nessun risultato prima della pubblicazione dei dati ufficiali da parte dell'organismo elettorale che sono attesi attorno alle 20 ora locale (2 am italiane).



