Elezioni in Venezuela, Maduro tra i primissimi a votare

Il presidente uscente del Venezuela, Nicolás Maduro, candidato a un terzo mandato di 6 anni, ha votato poco dopo l'apertura dei seggi in occasione delle elezioni presidenziali di oggi nel Paese sudamericano.

Il leader 'chavista' si è presentato di mattina presto nella sua sezione, presso la Scuola ecologica boliviana Simón Rodríguez, situata nel quartiere di Fuerte Tiuna a Caracas, come hanno mostrato immagini televisive.

"Oggi deve essere un giorno, nel nome di Dio, in cui in Venezuela il bene trionfi, facendo il bene", ha detto Maduro ai giornalisti all'uscita dal seggio. Senza menzionare i numerosi episodi di intimidazione contro i candidati dell'opposizione, il capo dello Stato ha affermato che "non c'è stato un solo incidente nell'intero processo elettorale" e che si è trattato di una "campagna elettorale libera e aperta".



