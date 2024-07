"Auguro a tutto il popolo venezuelano che il diritto di voto in Venezuela sia rispettato. Vi sosteniamo nella lotta per la libertà contro ogni forma di terrore e violenza del regime di Maduro. Per recuperare la democrazia da coloro che minacciano di spargimento di sangue il proprio popolo". Lo scrive su X in spagnolo il ministro degli Esteri Antonio Tajani, in vista delle elezioni presidenziali di domani in Venezuela.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA