Oltre 21 milioni di venezuelani chiamati alle urne

Sono oltre 21 milioni i venezuelani chiamati alle urne domenica in Venezuela, anche se si stima che di questi almeno 4,5 milioni siano fuori dal Paese, e non possano partecipare alla consultazione.

I seggi elettorali allestiti con le macchine per il voto elettronico sono 30.026, oltre 600 gli osservatori internazionali, e 380mila i militari che supervisioneranno l'ordine pubblico.

Sarà possibile votare per 12 ore, da domani mattina alle 6,00 ora locale (le 12,00 in Italia), fino alle 18,00 (le 23,00 in Italia).

Secondo sondaggi indipendenti, il principale candidato dell'opposizione - l'ex ambasciatore Gonzalez Urrutia, 73 anni, che nella campagna elettorale ha rassicurato con i suoi modi placidi e garbati, ha numerose chance di infliggere una sconfitta epocale al "gallo da combattimento Nico" ('gallo pinto' così si fa chiamare Maduro, 62 anni, dai suoi supporter) che nei comizi ha colpito per il suo look pop, e per la sua narrativa splatter.

I distretti chiave per la vittoria sono quelli più popolosi: Zulia, Miranda, la grande Caracas, e Aragua. Non sono previsti exit poll ufficiali e lo spoglio elettorale non sarà pubblico.

Giusto per fare un esempio, in occasione del referendum sull'annessione dell'Essequibo i risultati annunciati per le nove di sera furono invece diramati all'una di notte.



