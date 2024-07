Il Cile protesta con Caracas per due senatori respinti

Il governo cileno del progressista Gabriel Boric ha protestato col Venezuela per non aver permesso l'ingresso di due senatori cileni, Rojo Edwards (Psc; ultraconservatore) e Felipe Kast (Evopoli; centro-destra) invitati dalle forze di opposizione in qualità di osservatori alle elezioni di domani.

"Il ministero degli Affari Esteri ha consegnato all'ambasciatore venezuelano in Cile, Arevalo Mendez, una nota di protesta perché i senatori Edwards e Kast non sono stati autorizzati a entrare nel Paese", si legge sui profili social ufficiali del ministero.

In un post su X, Kast, ha dichiarato che "la delegazione ufficiale del Senato cileno è stata espulsa dal Venezuela" perché - gli è stato detto - "di non avere i requisiti per entrare" nel Paese.

"Il dittatore deve sapere che questo ci dà più forza per continuare a difendere la democrazia in Venezuela e in America Latina", ha scritto invece Edwards.



