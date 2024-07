Il brasiliano Amorim a Caracas vede il ministro degli Esteri Gil

Celso Amorim, ex ministro e ora consigliere speciale del presidente Luiz Inacio Lula da Silva per gli affari internazionali, è stato ricevuto dal capo della diplomazia venezuelana, Yvan Gil. Lo rende noto lo stesso Gil con un post ed un video pubblicato sui suoi profili social.

"Abbiamo ricevuto Celso Amorin, consigliere per gli Affari internazionali del Brasile, arrivato nel Paese per accompagnare il processo elettorale del 28 luglio. In un cordiale incontro, abbiamo discusso dell'importanza di queste elezioni e dell'atmosfera pacifica che si respira in Venezuela, dell'impeccabile organizzazione del processo da parte del nostro Potere elettorale, uno dei più trasparenti e sicuri al mondo", scrive Gil.

"Abbiamo colto l'occasione - aggiunge - per discutere delle grandi sfide legate alla trasmissione di informazioni veritiere basate sull'assoluto rispetto della legge venezuelana".

Dopo le evocazioni del capo di Stato e candidato Nicolas Maduro dei giorni scorsi, su "bagni di sangue", di una "guerra civile fratricida" se non vincesse, e le critiche al sistema elettorale del Paese vicino, il Tribunale superiore elettorale brasiliano ha cancellato la sua missione di osservazione.

In un altro post, Gil informa anche di aver ricevuto l'ex presidente dell'Honduras, Manuel Zelaya. "E' venuto ad accompagnare questo processo elettorale che confermerà ancora una volta che il Venezuela ha uno dei sistemi elettorali più avanzati al mondo", scrive il capo della diplomazia.



