Pemex senza fondi per la transizione energetica in Messico

A causa della sua debolezza creditizia, la società energetica messicana Pemex non dispone di risorse sufficienti per raggiungere gli obiettivi che si è prefissata nell'ambito della decarbonizzazione, situazione che mette a rischio la transizione energetica del Paese, ha avvertito l'agenzia di rating Moody's.

In un rapporto pubblicato questa settimana, gli analisti stimano che l'azienda abbia bisogno di un budget operativo di 14 miliardi di dollari all'anno, ma se intende raggiungere le mete fissate di recente in termini di sostenibilità, saranno necessari altri 6 miliardi.

Tuttavia, non avendo ottenuto un investment grade, l'accesso alle risorse è complicato per la società, che deve far fronte anche a costi di finanziamento elevati.



