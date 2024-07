Brasile:il parco dei Lencois Maranhenses patrimonio dell'umanità

Il Parco nazionale dei Lençóis Maranhenses, nello stato brasiliano di Maranhão, è stato dichiarato patrimonio naturale dell'umanità dell'Unesco. La decisione ufficiale è stata adottata nel corso della 46ma sessione del Comitato patrimonio mondiale dell'agenzia Onu in corso a Nuova Delhi, in India, che ha riconosciuto il "valore universale eccezionale" del sito.

"Pochi minuti fa è arrivata la conferma del coronamento del lavoro svolto dai nostri tecnici. I Lençóis Maranhenses, dall'incomparabile e ineguagliabile bellezza, sono finalmente patrimonio riconosciuto a livello mondiale", ha dichiarato il ministro del Turismo, Celso Sabino.

Situato sulla costa orientale dello stato del Maranhão, il Parco abbraccia una regione di oltre 1.500 km2, di cui circa il 60% è costituito da una catena di dune sinuose alternate a lagune. Il Parco è gestito dall'Istituto Chico Mendes per la conservazione della biodiversità (Icmbio), legato al ministero dell'Ambiente Il titolo di Patrimonio naturale dell'umanità era già stato assegnato in Brasile al Parco nazionale dell'Iguaçu e alla pianuta alluvionale del Pantanal.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA