Messico, rubato un dinosauro meccanico da 100mila euro

A Città del Messico è stata rubata dalla mostra "Jurassic World: The Exhibition" la riproduzione meccanica di uno pterodattilo del valore di quasi 2 milioni di pesos (circa 100mila euro).

Il modello di grandi dimensioni era esposto dal 12 luglio in un centro commerciale situato nella zona sud della capitale come parte di una rassegna ispirata dalla famosa serie cinematografica di fantascienza e avventura.

Secondo quanto riportato dai media locali, il dispositivo è un pezzo unico della fiera e nessuno ha idea di come possa essere stato rimosso dalle strutture. Gli organizzatori hanno già presentato le relative denunce alle autorità.



