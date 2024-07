Maduro, 'Usa e Spagna si preparino a una vittoria schiacciante'

Il presidente del Venezuela, Nicolás Maduro, ha consigliato ai governi di Stati Uniti e Spagna di "prepararsi" alla sua vittoria alle prossime elezioni del 28 luglio. "Si preparino a Washington, Madrid e Miami perché la vittoria alla elezioni sarà così netta e irreversibile da fare spavento. Sarà la vittoria più bella e grande della storia elettorale venezuelana", ha detto il capo dello stato uscente, e alla ricerca di un terzo mandato, nel corso di un comizio elettorale.

Nell'ultimo giorno di una campagna elettorale segnata dalle costanti denunce di violazioni dei diritti umani, limitazioni dei diritti civili, detenzioni arbitrarie e altre misure giudiziarie vessatorie contro le opposizioni, Maduro ha affermato che "nessuno ruberà la pace e la tranquillità del processo elettorale" e il "futuro dei venezuelani".

Per gettare benzina sul fuoco mentre l'apprensione per le elezioni cresce in tutte le cancellerie della regione, il procuratore generale Tarek William Saab ha affermato che "ordinerà l'arresto" di chiunque - inclusi mezzi di comunicazione - tenterà "usurpare" le funzioni del consiglio nazionale elettorale (Cne) e "minare" il processo elettorale.





