Brasile, dal summit G20 Finanze di Rio una dichiarazione storica

Il ministro delle Finanze brasiliano, Fernando Haddad, ha dichiarato che la presidenza brasiliana del G20 vuole trovare "modi efficaci" per tassare i cosiddetti super-ricchi e ha affermato che la dichiarazione a conclusione della ministeriale a Rio de Janeiro sarà "storica".

Nel suo intervento alla sessione sulla cooperazione fiscale internazionale, durante la riunione dei ministri delle Finanze e dei presidenti delle banche centrali del G20, Haddad ha commentato che il vertice segnerà l'inizio di un "nuovo dialogo globale sulla giustizia fiscale".

"Trovare modi efficaci per tassare i super-ricchi è una priorità per la presidenza brasiliana del G20. Diversi Paesi si stanno impegnando per rafforzare la loro capacità fiscale, cercando al contempo di soddisfare le legittime aspirazioni delle loro popolazioni verso la giustizia sociale e a servizi pubblici di alta qualità", ha sottolineato.

È la prima volta che i ministri delle Finanze del G20 si esprimono all'unisono su una serie di questioni relative alla cooperazione fiscale internazionale, compresa la tassazione dei super-ricchi. Sono molto soddisfatto che siamo stati in grado di approvare questa dichiarazione", ha aggiunto. Infine, Haddad ha affermato che il testo deve essere considerato un "punto di partenza" e ha sottolineato la necessità "per tutti di unire le forze" per costruire una convenzione "ambiziosa".



