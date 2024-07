Bolivia: 'Finirai in una bara', deputato minaccia Morales

Non accenna ad attenuarsi il conflitto interno alla coalizione di governo in Bolivia tra il presidente Luis Arce e l'ex presidente Evo Morales.

Un deputato del Movimento per il Socialismo (Mas) fedele ad Arce ha intimato oggi Morales di non presentarsi ad una mobilitazione straordinaria del partito convocata per domani nella città di El Alto dalla fazione vicina all'ex presidente "se non ne vuole uscire in una bara".

"Se non vuole uscire in una bara deve sospendere la mobilitazione di El Alto (...)", ha affermato in un'intervista il deputato Rolando Cuellar, che ha invitato quindi i seguaci di Morales a tornare nella loro regione di provenienza. "Se vogliono vedere vivo l'ex presidente che tornino nel Chaparé", ha detto.

"La disperazione conduce alla violenza e all'irrazionalità", ha risposto a sua volta Morales sui social. "Hanno minacciato pubblicamente di metterci in carcere e di usare la forza militare per impedire la nostra partecipazione democratica e adesso un deputato mi minaccia di morte per aver accettato l'invito dei compagni di El Alto (...) non ci faremo intimidire", ha aggiunto.

Morales e Arce si contendono la candidatura del Mas alle prossime presidenziali del 2025. L'ex presidente accusa l'attuale governo di aver intrapreso una deriva conservatrice e di aver portato il Paese all'attuale crisi energetica e finanziaria.

L'ex presidente si è detto inoltre convinto che il fallito tentativo di golpe militare del 26 giugno è stato in realtà una messa in scena" organizzata dallo stesso Arce per aumentare la sua popolarità.



