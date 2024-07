Argentina, consensi in calo per il presidente Milei

Per la prima volta da quando è entrato in carica, il presidente argentino Javier Milei registra un calo nei consensi, soprattutto a causa della risposta critica della popolazione alle ultime misure economiche adottate.

Secondo il sondaggio commissionato da El Cronista alla società Proyección, la valutazione "dell'immagine, della gestione e delle principali qualità del presidente" è stata considerata positiva dal 46,1% degli intervistati e negativa dal 48,7%.

Insieme all'immagine di Milei, nel mese di luglio è peggiorata anche la visione sul futuro economico del Paese. Più della metà degli intervistati non crede che la situazione migliorerà nel 2024.

Alla domanda sulla situazione economica della famiglia il 38,5% ha risposto che deve ridurre le spese per arrivare a fine mese (il 2% in più rispetto al mese precedente) e il 25,6% ha rivelato che il reddito non è più sufficiente.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA