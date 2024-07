Anche la Colombia cancella la missione elettorale in Venezuela

Il governo colombiano non invierà più la prevista missione di osservazione elettorale in Venezuela per seguire lo svolgimento delle presidenziali del 28 luglio. Lo riferisce Radio Caracol.

La decisione segue di poche ore un provvedimento analogo adottato dalle autorità brasiliane a causa dell'attacco del presidente venezuelano uscente e candidato per un terzo mandato Nicolas Maduro che, senza fornire prove, aveva criticato la scarsa trasparenza dei sistemi elettorali di Brasile e Colombia dove, secondo il leader chavista, "non una scheda viene controllata".

A guidare la missione colombiana sarebbe stato il ministro degli Esteri di Bogotà, Luis Gilberto Murillo.



