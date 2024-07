Panama, dieci migranti morti annegati nel Darien

Una decina di migranti sono annegati nelle acque di un fiume nella regione del Darien. Lo riporta il Servizio nazionale della frontiera di Panama (Senafront).

Secondo il Senafront, negli affluenti vicino alla comunità di Carrete, nella provincia di Darien, sono stati osservati 10 corpi di migranti annegati a causa di un salto d'acqua.

In un comunicato, il Servizio nazionale delle frontiere ricorda che "nonostante i grandi sforzi del governo nazionale, per incanalare la migrazione irregolare attraverso il corridoio umanitario che offre maggiore protezione alla popolazione migrante, la criminalità organizzata, insiste nell'utilizzare passaggi non autorizzati, mettendo a serio rischio la vita di queste persone, come nel caso" dei dieci morti rinvenuti oggi.





