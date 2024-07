Maduro a Lula, 'chi si è impaurito beva una camomilla'

"Chi si è preso paura si prenda una camomilla". Lo ha detto il presidente venezuelano, Nicolas Maduro, dopo le osservazioni del capo di Stato brasiliano, Luiz Inácio Lula da Silva, che si è detto scosso dalle affermazioni sul "bagno di sangue fratricida".

Maduro ne ha parlato ad un comizio elettorale a San Carlos postato sui suoi profili social, senza tuttavia citare Lula per nome.

"Non è che il bagno di sangue lo invento - ha detto Maduro - il 27 e il 28 di febbraio (1989) ci sono stati cinquemila morti nel Paese. Loro (l'opposizione) sono la violenza, il capitalismo selvaggio, la morte e il sangue. Noi siamo l'incarnazione del progetto bolivariano e siamo la pace e la stabilità (...) io non ho detto una menzogna, ho fatto solo una riflessione e chi si è impaurito, si prenda una camomilla".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA