Il ministro brasiliano Haddad vede la segretaria Usa Yellen

Il ministro delle Finanze brasiliano, Fernando Haddad e la segretaria del Tesoro Usa, Yanet Yellen, si sono incontrati in una bilaterale nel contesto del G20 a Rio, che domani e venerdì vedrà la riunione dei ministri dell'Economia e delle Banche centrali per riprendere i negoziati sullo sviluppo sostenibile e la tassa globale sui miliardari, avviati nel febbraio scorso a San Paolo, e chiusosi senza un accordo a causa delle divergenze sui dossier di geopolitica.

Secondo la segretaria per gli Affari internazionali del ministero delle Finanze brasiliano, Tatiana Rosito, l'incontro questa volta si dovrebbe concludere con tre documenti: una dichiarazione standard sulla geopolitica (scappatoia studiata dalla presidenza per evitare conflitti e veti incrociati alle riunioni), una dichiarazione che riassume i vari dossier trattati, e un testo sulla cooperazione internazionale in materia fiscale, che include la proposta brasiliana di creare una tassa del 2% sul patrimonio di tremila miliardari nel mondo (secondo la proposta dell'economista francese Gabriel Zucman) che potrebbe raccogliere un extra gettito stimato in 250 miliardi di dollari all'anno. Sulla proposta ci sono tuttavia resistenze da parte di alcuni Paesi, tra cui gli Stati Uniti.





