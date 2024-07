Fuga di medici in El Salvador, 300 lasciano per 'troppo lavoro'

Secondo il Sindacato dei medici dell'Istituto salvadoregno della previdenza sociale (Simetrisss), dal dicembre dello scorso anno si sono dimessi dall'organizzazione fino a 300 specialisti e sottospecialisti.

"Possiamo attestare che tra i 200 e i 300 medici specialisti, sottopecialisti e generali si sono dimessi dall'istituto", ha dichiarato in un'intervista il segretario del Simetriss, Rafael Aguirre.

Le ragioni di questa fuga - ha aggiunto - risiedono nel sovraccarico di lavoro e negli "atteggiamenti ostili da parte dei dirigenti intermedi" all'interno degli ospedali e delle cliniche in cui lavoravano.

Citando come esempio i settori dell'oncologia e dell'ematologia, Aguirre ha spiegato che "sono tutti sovraccarichi di lavoro, cioè vengono programmati più di cinque o sei pazienti all'ora, con solo 10 minuti di attenzione per ciascuno, che comprende le visite, le chemioterapie, la preparazione dei referti e tutte le procedure. Ma, naturalmente, arriva il momento in cui i colleghi si stancano".



